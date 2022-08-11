Три снаряда упали вблизи хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС

Администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС, рассказал глава региона Евгений Балицкий.

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По его словам, радиационный фон после удара ВСУ по территории Запорожской АЭС сейчас в норме. Балицкий добавил, что на территории объекта хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, следует из Telegram-канала главы администрации.

Власти Запорожья разработали план действий, вплоть до эвакуации жителей, если удар ВСУ придется на хранилище ядерных отходов.

Киев намеренно целится по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы», заявил глава ВГА, передает ТАСС.

Он добавил, что сегодня была повреждена линия электропередачи.

«Сегодня повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Для проведения восстановительных работ линию заземлили. Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей, то это в результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», – сообщил Балицкий.

За сутки Вооруженные силы Украины два раз подвергли массированному обстрелу территорию Запорожской АЭС и города Энергодара.