Пентагон высказался о применении ядерного оружия на Украине

Пентагон высказался против применения ядерного оружие на Украине . Об этом заявил в четверг глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард, выступая в рамках организованного на площадке Пентагона оборонного симпозиума.

«Применение ядерного оружия в конфликте на Украине в каком-либо виде было бы „абсолютно неприемлемым“. Такой шаг повлек бы за собой крайне тяжелые последствия», — приводит слова Ричарда РИА «Новости».

Ранее делегации России при ООН сообщила, что РФ не будет применять ядерное оружие на Украине, учитывая ядерную доктрину страны. Они также опровергли слухи о якобы переводе российских ядерных сил в режим повышенной готовности, поэтому такие слухи, по их мнению, не стоит воспринимать всерьез.