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18 минут назад

«Не сломаем»: министр обороны Украины оценил шансы контрнаступления ВСУ

News.ru

В ближайшее время Вооруженные силы Украины не смогут провести контратаку, поскольку на складах не хватает необходимого количества оружия и боеприпасов, заявил министр обороны страны Алексей Резников в беседе с «Украинской правдой». Он призвал не строить иллюзий и не питать надежд.

Чтобы не было иллюзий, в ближайшее время не сломаем. Объясню почему. Тектонический оползень произошел самим фактом, что нам начали это оружие давать. Вот просто представьте, что буквально год назад это было невозможно. Но дело в том, что подавляющая часть мира действительно не готовилась к такому, — рассказал он.

Также Резников отметил, что Украина в настоящее время готова принимать любую военную помощь, однако для того, чтобы научиться пользоваться некоторой техникой, требуется дополнительное время.

Подоляк заявил, что «наступление» ВСУ на Херсон было лишь «психологической операцией»

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что оружие, которое поставляется на Украину Соединенными Штатами и странами Европы, действительно обладает большой мощью, но из-за малого количества оно не способно нанести серьезный ущерб. Также он добавил, что сама по себе иностранная техника «очень капризная», и в этом ее ключевой недостаток по сравнению с российской и советской.

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