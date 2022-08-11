Чтобы не было иллюзий, в ближайшее время не сломаем. Объясню почему. Тектонический оползень произошел самим фактом, что нам начали это оружие давать. Вот просто представьте, что буквально год назад это было невозможно. Но дело в том, что подавляющая часть мира действительно не готовилась к такому, — рассказал он.