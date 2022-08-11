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48 минут назад

Подразделения ЛНР закрепились в Артемовске

Lenta.ruиещё 1

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире «Первого канала» рассказал, что союзные силы закрепились в Артемовске.

Подразделения ЛНР закрепились в Артемовске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя ЛНР, подразделения зашли в населенный пункт с северо-востока, закрепились и продолжают успешное продвижение вглубь Артемовска.

«По Северску ситуация немного иная. Там сейчас наши военнослужащие находятся на ранее занимаемых позициях. Мы выявляем огневые точки противника, подавляем, планомерно уничтожаем живую силу и технику», — отметил Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что Киев хочет проверить офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующих в районе Артемовска, на профессиональную пригодность. Сомнения в их компетенциях вызвали потери частей украинской армии на этом направлении. Теперь подразделения ВСУ отводят на ротацию и доукомплектование под Киев.

Армия,Андрей Марочко,Первый канал,
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