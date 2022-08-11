МО РФ заявило об уничтожении половины личного состава двух бригад ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали более половины личного состава двух бригад ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях в Донбассе. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.