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13 минут назад

МО РФ сообщило о ликвидации более 50% личного состава двух бригад ВСУ на двух направлениях

ТАССиещё 1

Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали более половины личного состава двух бригад ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях в Донбассе. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

МО РФ заявило об уничтожении половины личного состава двух бригад ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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