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1 час назад

Минобороны РФ сообщило о подавлении трех взводов РСЗО "Град" ВСУ в ДНР

ТАССиещё 1

Вооруженные силы РФ в рамках контрбатарейной борьбы подавили три взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и два артиллерийских взвода орудий "Акация" в Донецкой Народной Республике.

Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

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