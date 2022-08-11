"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.