Великобритания поставит Украине дополнительное число РСЗО

Правительство Великобритании направит Украине дополнительное число реактивных систем залпового огня, а также управляемые ракеты M31A1. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.
"Последний транш военной помощи поможет ВСУ продолжать обороняться против российской агрессии и беспорядочного применения [Россией] дальнобойной артиллерии", - сказано в нем.
Отмечается, что готовящиеся к отправке на Украину РСЗО смогут достигать целей на расстоянии до 80 км.