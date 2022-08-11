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31 минуту назад

Reuters: Великобритания поставит Украине дополнительное число РСЗО

ТАСС

Правительство Великобритании направит Украине дополнительное число реактивных систем залпового огня, а также управляемые ракеты M31A1. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.

Великобритания поставит Украине дополнительное число РСЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Последний транш военной помощи поможет ВСУ продолжать обороняться против российской агрессии и беспорядочного применения [Россией] дальнобойной артиллерии", - сказано в нем.

Отмечается, что готовящиеся к отправке на Украину РСЗО смогут достигать целей на расстоянии до 80 км.

Армия,Бен Уоллес,
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