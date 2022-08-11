В ЛНР сообщили об успехах союзных сил в Соледаре

"Что касается населенного пункта Соледар, то там наши подразделения продвинулись уже настолько, что скажем, что [находятся] недалеко от центра города, <...> успехи там существенные", - сказал он, заметив, что более точное их нахождение озвучить не может "до разрешения командования".