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25 минут назад

В ЛНР сообщили, что союзные силы в Соледаре находятся недалеко от центра города

ТАССиещё 1

Союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города. Об этом сообщил в четверг в эфире канала "Соловьев Live" офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

В ЛНР сообщили об успехах союзных сил в Соледаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается населенного пункта Соледар, то там наши подразделения продвинулись уже настолько, что скажем, что [находятся] недалеко от центра города, <...> успехи там существенные", - сказал он, заметив, что более точное их нахождение озвучить не может "до разрешения командования".

Армия,Андрей Марочко,
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