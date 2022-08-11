На форуме "Армия-2022" представят новую ракету РФ для беспилотников

На форуме "Армия-2022", который пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном центре "Патриот", будет представлена новейшая российская многоцелевая ракета малой дальности Х-МД-Э производства корпорации "Тактическое ракетное вооружение" . Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ракета может применяться с авиационных и морских носителей, в том числе с беспилотных летательных аппаратов. Она предназначена для поражения "широкой номенклатуры одиночных малоразмерных и групповых объектов днем и ночью". В корпорации отметили, что ракета разработана в трех модификациях: с полуактивной лазерной головкой самонаведения (ГСН), с активной радиолокационной ГСН и с пассивной радиолокационной ГСН. При стартовой массе 110 кг максимальная дальность пуска ракеты - до 40 км; ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 30 кг.