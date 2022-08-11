США пообещали Прибалтике войска для «защиты от России»

В случае необходимости США могут отправить на территорию Балтии дополнительные войска, чтобы страны могли защитить свои земли «от любой возможной угрозы» со стороны РФ. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал Arirang.

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Кроме того, он также объявил о новых совместных учениях США, Литвы, Латвии и Эстонии.

Отмечается, что глава Пентагона в настоящий момент находится в Латвии, куда изначально прибыл на пару дней. В ходе визита он неоднократно заявлял, что США не откажут прибалтийским странам в помощи, если возникнет такая необходимость.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пояснил, что Североатлантический альянс не намерен вступать в конфронтацию с Россией и не несет угрозы для ее суверенитета и безопасности.

Остин подчеркнул, что НАТО всего лишь соблюдает пятую статью Вашингтонского договора, в которой сказано, что нападение на одно государство из состава альянса означает нападение на всех.

До этого глава Пентагона заявлял, что армия Украины «как никогда» нуждается в поставках оружия со стороны западных стран, так как сейчас их военный конфликт с Россией находится на «решающем этапе».