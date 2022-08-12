США перебросят в Европу военных элитной дивизии

США сообщили, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга НАТО военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне.

Фото: © U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo Bovo © U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo Bovo

«Спустя 80 лет 101-ая воздушно-десантная дивизия, известная под названием «Кричащие орлы», возвращается в Европу», – сообщило в Twitter (заблокирован в России) представительство США в НАТО, передает РИА «Новости».

Около 2400 военнослужащих будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии «для защиты воздушного фланга НАТО».