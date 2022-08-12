США перебросят в Европу военных элитной дивизии

США сообщили, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга НАТО военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне.
«Спустя 80 лет 101-ая воздушно-десантная дивизия, известная под названием «Кричащие орлы», возвращается в Европу», – сообщило в Twitter (заблокирован в России) представительство США в НАТО, передает РИА «Новости».
Около 2400 военнослужащих будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии «для защиты воздушного фланга НАТО».
Ранее сообщалось, что Сенат (верхняя палата парламента) Чехии утвердил в среду осуществляемую ежегодно отправку 1,2 тыс. военнослужащих в страны, расположенные на восточном фланге НАТО.