Из-за обстрела пивоваренного завода  В Донецке произошла утечка аммиака

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что из-за обстрела донецкого пивоваренного завода со стороны ВСУ произошла опасная утечка аммиака. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что один из снарядов попал в ёмкость с аммиаком. «В результате обстрела ВФУ [вооруженные формирования Украины] территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака», – говорится в сообщении.
Штаб теробороны добавляет, что зона поражения химикатами составляет два километра. Гражданам рекомендуют плотно закрыть окна и не выходить на улицу, а рядом с пивоваренным заводом запрещено находиться без специальных средств защиты.
Напомним, что ранее несколько взрывов произошли в районе поселка Новофедоровка в Крыму. В Министерстве обороны заявили, что на территории аэродрома на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.