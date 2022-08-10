Из-за обстрела пивоваренного завода  В Донецке произошла утечка аммиака

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что из-за обстрела донецкого пивоваренного завода со стороны ВСУ произошла опасная утечка аммиака. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что один из снарядов попал в ёмкость с аммиаком. «В результате обстрела ВФУ [вооруженные формирования Украины] территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака», – говорится в сообщении.

Штаб теробороны добавляет, что зона поражения химикатами составляет два километра. Гражданам рекомендуют плотно закрыть окна и не выходить на улицу, а рядом с пивоваренным заводом запрещено находиться без специальных средств защиты.