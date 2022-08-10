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15 минут назад

Военные США заявили, что два летательных аппарата РФ замечены вблизи Аляски

Газета.Ru

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата вблизи Аляски, передает ТАСС.

Военные США заявили о двух летательных аппаратах России вблизи Аляски
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.

NORAD объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США.

Ранее министерство торговли США внесло 25 самолетов Airbus, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в список потенциальных нарушителей экспортного контроля.

В список внесли 25 самолетов Airbus A320, A321 и A330, которые эксплуатируются авиакомпаниями «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, «Ямал», Nordwind и iFly. Решение направлено на то, чтобы ограничить возможности авиакомпаний по дозаправке, получению запасных частей и техническому обслуживанию.

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