Военные США заявили о двух летательных аппаратах России вблизи Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата вблизи Аляски, передает ТАСС.
В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.
NORAD объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США.
Ранее министерство торговли США внесло 25 самолетов Airbus, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в список потенциальных нарушителей экспортного контроля.
В список внесли 25 самолетов Airbus A320, A321 и A330, которые эксплуатируются авиакомпаниями «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, «Ямал», Nordwind и iFly. Решение направлено на то, чтобы ограничить возможности авиакомпаний по дозаправке, получению запасных частей и техническому обслуживанию.