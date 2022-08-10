Военные США заявили о двух летательных аппаратах России вблизи Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата вблизи Аляски, передает ТАСС.

В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.

NORAD объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США.

Ранее министерство торговли США внесло 25 самолетов Airbus, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в список потенциальных нарушителей экспортного контроля.