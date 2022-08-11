Военные США заявили о двух летательных аппаратах России вблизи Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки заявило, что около Аляски были зафиксированы два российских летальных аппарата для наблюдения. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

Отмечается, что летательные аппараты были замечены в течение последних двух дней. По информации военных, они входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски. При этом аппараты не пересекали воздушных границ США и Канады.