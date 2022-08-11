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1 час назад

Американские военные заявили о двух российских летальных аппаратах около Аляски

Lenta.ruиещё 5

Военные США заявили о двух летательных аппаратах России вблизи Аляски
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки заявило, что около Аляски были зафиксированы два российских летальных аппарата для наблюдения. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

Отмечается, что летательные аппараты были замечены в течение последних двух дней. По информации военных, они входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски. При этом аппараты не пересекали воздушных границ США и Канады.

Ранее американский журнал Popular Mechanics сообщал, что в настоящее время у России нет военных возможностей вернуть Аляску. Там напомнили, что на данный момент на Аляске находятся 36 истребителей пятого поколения F-22 Raptor и 54 самолета F-35 Lightning II.

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