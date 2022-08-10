В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
26 минут назад

Минобороны РФ заявило о карательной операции со стороны ВСУ в Харькове

Елена Прошина

Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Минобороны РФ заявило о карательной операции со стороны ВСУ в Харькове
Фото: ТАССТАСС

«Достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России, и последующего их обвинения в "коллаборационизме"», – заявил Мизинцев.

В качестве оснований для задержания, по словам Мизинцева, сотрудники СБУ планируют использовать данные, полученные из мобильных телефонов жителей Харькова. Генерал-полковник указывает, что особый интерес будут представлять истории звонков и СМС на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в соцсетях на российские каналы, фото и видео результатов поражения украинских военных объектов. Мизинцев также добавил, что сотрудники СБУ будут принимать информацию, в том числе и от доносчиков.

В ведомстве добавили, что задержанные будут подвергаться угрозам и пыткам, в том числе над членами семьи.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество об этой готовящейся преступными киевскими властями бесчеловечной акции, полностью копирующей методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны», – закончил Михаил Мизинцев.

Напомним, что ранее Михаил Мизинцев заявлял, что украинские военнослужащие планируют провести в ДНР провокацию с применением жидкого хлора.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,СБУ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители