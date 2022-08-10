Минобороны РФ заявило о карательной операции со стороны ВСУ в Харькове

Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России, и последующего их обвинения в "коллаборационизме"», – заявил Мизинцев.
В качестве оснований для задержания, по словам Мизинцева, сотрудники СБУ планируют использовать данные, полученные из мобильных телефонов жителей Харькова. Генерал-полковник указывает, что особый интерес будут представлять истории звонков и СМС на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в соцсетях на российские каналы, фото и видео результатов поражения украинских военных объектов. Мизинцев также добавил, что сотрудники СБУ будут принимать информацию, в том числе и от доносчиков.
В ведомстве добавили, что задержанные будут подвергаться угрозам и пыткам, в том числе над членами семьи.
«Заранее предупреждаем мировое сообщество об этой готовящейся преступными киевскими властями бесчеловечной акции, полностью копирующей методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны», – закончил Михаил Мизинцев.
Напомним, что ранее Михаил Мизинцев заявлял, что украинские военнослужащие планируют провести в ДНР провокацию с применением жидкого хлора.