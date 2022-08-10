Минобороны РФ заявило о карательной операции со стороны ВСУ в Харькове

«Достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России, и последующего их обвинения в "коллаборационизме"», – заявил Мизинцев.

В качестве оснований для задержания, по словам Мизинцева, сотрудники СБУ планируют использовать данные, полученные из мобильных телефонов жителей Харькова. Генерал-полковник указывает, что особый интерес будут представлять истории звонков и СМС на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в соцсетях на российские каналы, фото и видео результатов поражения украинских военных объектов. Мизинцев также добавил, что сотрудники СБУ будут принимать информацию, в том числе и от доносчиков.