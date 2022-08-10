В ДНР рассказали об изменении тактики спецоперации

Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал на брифинге, что за время проведения спецоперация сменилась тактика. От масштабных охватов перешли к «системе» малых котлов. Об этом пишет ТАСС.

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«Тактика спецоперации изменилась, нет большого окружения противника, который находится в Донбассе. Он будет разрезаться и постепенно маленькими участками уничтожаться», - пояснил Басурин.

Он уточнил, что военнослужащие союзных сил ведут бои вокруг Марьинки, она контролируется в настоящее время на две трети. Пески находятся под почти полным контролем, зачистка продолжается.

Штурм Авдеевки, по словам Басурина, не планируется. Ее окружат. После этого украинским военнослужащим останется либо сдаться в плен, либо погибнуть.