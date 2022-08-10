Эффективность отправленных на Украину Javelin оказалась ниже обещанной

Поставленные на Украину американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin оказались менее эффективны, чем изначально заявляет производитель. Об этом сообщает «RT на русском».

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Согласно внутренним документам компании Raytheon, которая производит ПТРК Javelin, лишь три из из одиннадцати тестовых пусков поражали стационарную цель. Кроме того, информация в документах указывает, что реальная дальность выстрела Javelin в два раза ниже заявленной. При этом отдельно отмечается, что у американских военных «отсутствует понимание дистанции огневого контакта».

Кроме того, «RT на русском» приводит опросник компании Raytheon для американских военных, которые использовали систему Javelin в Ираке и Афганистане. Согласно этому документу, треть выстрелов из ПТРК «сопровождались проблемами».