Эффективность отправленных на Украину Javelin оказалась ниже обещанной

Поставленные на Украину американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin оказались менее эффективны, чем изначально заявляет производитель. Об этом сообщает «RT на русском».
Согласно внутренним документам компании Raytheon, которая производит ПТРК Javelin, лишь три из из одиннадцати тестовых пусков поражали стационарную цель. Кроме того, информация в документах указывает, что реальная дальность выстрела Javelin в два раза ниже заявленной. При этом отдельно отмечается, что у американских военных «отсутствует понимание дистанции огневого контакта».
Кроме того, «RT на русском» приводит опросник компании Raytheon для американских военных, которые использовали систему Javelin в Ираке и Афганистане. Согласно этому документу, треть выстрелов из ПТРК «сопровождались проблемами».
Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin поставляются на Украину с 2021 года. Объёмы поставок вооружения настолько велики, что западные эксперты всерьёз беспокоятся, что такое количество отправленного противотанкового оружия может ослабить уже армию США.