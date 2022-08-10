Почему Javelin оказался неэффективен на Украине

Почти сразу после начала военной спецоперации на Украине США стали поставлять ВСУ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin. В Киеве возник настоящий культ Javelin как универсального «оружия возмездия», которое уничтожит буквально всю российскую тяжёлую технику. Потом восторги сменились критикой. В распоряжении RT оказались внутренние служебные документы компании Raytheon, которая производит Javelin. Выяснилось, что комплекс не так хорош, как рисуют его рекламные буклеты для внешнего рынка.

Фото: Gettyimages.ru © John Moore Gettyimages.ru © John Moore

«Да, были у нас Javelin, были… Они себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боёв. Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало и так далее», — жаловался пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк.

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Он принимал участие в боевых действиях в Мариуполе и попал в плен после попытки выйти с завода «Азовмаш».

«Привезли нам два Javelin. Пока мы их несли из машины, один сломали, а со вторым потом пытались понять, как стрелять. Кто по инструкции, кто YouTube смотрел. Английского никто не знает, а нам никто ничего не объяснил», — рассказывал украинский военный, взятый в плен в окрестностях Попасной.

Супероружие против русских танков

Всего на Украину Вашингтон после начала спецоперации поставил более 7 тыс. комплексов Javelin. Эти поставки оказались настолько масштабными, что, по данным американского издания Business Insider, запасы ПТРК в самих США находятся на грани истощения. Помимо всего прочего, Javelin очень дорогие. Стоимость одного комплекса в комплекте с шестью ракетами составляет $600 тыс.

После старта поставок, который пришёлся на март — апрель 2021 года, на Украине возник целый культ этого оружия: в честь ПТРК стали называть детей, на стенах домов стали рисовать «иконы» в честь «святой Джавелины». FGM-148 представляли как супероружие, панацею и главный уничтожитель российских танков.

Комплекс был принят на вооружение американской армией в 1996 году. По мнению разработчиков, он должен решить две ключевые проблемы «пехоты будущего».

Первая проблема — длительная подготовка к поражению цели. Чтобы оператор как можно меньше находился в зоне прямой видимости танка, Javelin оснастили ракетой с особой головкой самонаведения. С помощью оптического визора программа «рисует» контуры цели, координаты которой закладываются в память ракеты. Стрелок нажимает на кнопку и может уходить с позиции. Дальше система работает автономно.

Вторая проблема — гарантированность поражения цели. Для этого разработчики изменили траекторию полёта ракеты. Javelin сохранил возможность прямой атаки, но его фишкой стал подлёт к цели сверху и поражение танка в крышу.

На бумаге всё выглядело очень убедительно.

Восемь из 11 выстрелов — мимо

Согласно открытым данным, дальность FGM-148 может составлять до 5 км. Однако во внутренних документах компании-производителя Raytheon, которые оказались в распоряжении RT, максимальная дальность в два раза ниже — всего 2,5 км.

При этом Javelin уступает в дальности старым комплексам BGM-71 TOW образца 1970 года (она составляет 3,7 км) при сопоставимой мощности и даже тяжёлым миномётам. Удар миномётов, правда, слабее. Обратим внимание: TOW в 10—12 раз дешевле Javelin. По открытым данным, его цена составляет $45—50 тыс.

В опроснике из внутреннего документа Raytheon, который заполняли американские военные, прошедшие Ирак и Афганистан, указано, что примерно треть попыток выстрелить из Javelin «сопровождалась проблемами». Важно отметить, что речь идёт о подготовленных американских бойцах, которые изучали Javelin и тренировались на полигонах. Даже у них в боевых условиях возникли трудности.

В отчёте, составленном для Raytheon, утверждается, что эффективность Javelin «отличается от заявленной». Так, по результатам тестовых испытаний из 11 пусков FGM-148 по стационарной цели лишь три завершились её поражением.

По уровню эффективности этот ПТРК не слишком сильно превосходит результаты TOW, которые тоже нельзя назвать хорошими: два попадания в цель при 14 пусках.

Есть в отчёте и другие любопытные данные. В анализе, в частности, сказано, что выстрел в лоб российскому танку Т-80 с расстояния 150 м будет иметь «минимальный эффект».

В этой связи отмечается, что даже в армии США «отсутствует понимание дистанции огневого контакта». Проще говоря, американские солдаты не вполне понимают, с какой дистанции Javelin гарантированно поражает цель.

Источники RT в зоне проведения спецоперации на Украине также отмечают, что, вопреки публичным данным о дальности пуска FGM-148, украинские военные пытались применять комплекс на коротких дистанциях, неизбежно попадая в поле зрения экипажей танков. При этом били чаще всего не в крышу, а напрямую.

Особый украинский контекст

В июне аналитик The Washington Post Алекс Хортон опубликовал материал, в котором подверг сомнению возможности ВСУ в принципе эффективно применять это оружие.

После получения груза украинские военные роняли дорогостоящую электронику и ракеты, хранили FGM-148 в сырых помещениях, трясли контейнеры и разбивали оптику прицельных контейнеров (CLU), что исключало не только немедленное боевое применение Javelin, но и его включение как таковое.

Подавляющее большинство ракет, по сведениям источников RT, прибыло на Украину с разряженными аккумуляторами. Элементы питания встроены в корпус и необходимы для включения ПТРК, работы блока наведения и системы охлаждения головки самонаведения. Украинские военные в большинстве случаев оставляли ракеты лежать в полностью исправном, но непригодном для стрельбы виде — разряженными.

К тому же в комплекте с поставкой американских ракет не оказалось учебных модулей. Бойцам ВСУ приходилось учиться на боевых ракетах.

Сложность использования и хрупкость систем стали ключевыми причинами, по которым FGM-148 широко не применялись в бою. Вместо американских ракет ВСУ на постоянной основе предпочитали использовать советские РПГ-7, выстрелы для которых везли из нескольких европейских государств, включая Чехию и Болгарию.

По словам военного эксперта доктора военных наук Константина Сивкова, ВСУ не разобрались, как использовать Javelin.

«Это сложный комплекс. Он эффективен только при определённых обстоятельствах, и для его боевого применения необходимо выполнить ряд процедур. Заниматься его использованием может квалифицированная и подготовленная армия, а не такая, как украинская. При этом, в отличие от советских ПТРК, боевая часть ракеты этого комплекса обладает относительно слабой пробивающей способностью. По сути, ракета эффективна только при обстреле техники сверху, а поражать танки таким образом не всегда возможно», — отметил специалист в раз