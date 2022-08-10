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13 минут назад

Почему Javelin оказался неэффективен на Украине

RT на русскомиещё 2

Почти сразу после начала военной спецоперации на Украине США стали поставлять ВСУ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin. В Киеве возник настоящий культ Javelin как универсального «оружия возмездия», которое уничтожит буквально всю российскую тяжёлую технику. Потом восторги сменились критикой. В распоряжении RT оказались внутренние служебные документы компании Raytheon, которая производит Javelin. Выяснилось, что комплекс не так хорош, как рисуют его рекламные буклеты для внешнего рынка.

Почему Javelin оказался неэффективен на Украине
Фото: Gettyimages.ru © John MooreGettyimages.ru © John Moore

«Да, были у нас Javelin, были… Они себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боёв. Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало и так далее», — жаловался пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк.

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Он принимал участие в боевых действиях в Мариуполе и попал в плен после попытки выйти с завода «Азовмаш».

«Привезли нам два Javelin. Пока мы их несли из машины, один сломали, а со вторым потом пытались понять, как стрелять. Кто по инструкции, кто YouTube смотрел. Английского никто не знает, а нам никто ничего не объяснил», — рассказывал украинский военный, взятый в плен в окрестностях Попасной.

Супероружие против русских танков

Всего на Украину Вашингтон после начала спецоперации поставил более 7 тыс. комплексов Javelin. Эти поставки оказались настолько масштабными, что, по данным американского издания Business Insider, запасы ПТРК в самих США находятся на грани истощения. Помимо всего прочего, Javelin очень дорогие. Стоимость одного комплекса в комплекте с шестью ракетами составляет $600 тыс.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

После старта поставок, который пришёлся на март — апрель 2021 года, на Украине возник целый культ этого оружия: в честь ПТРК стали называть детей, на стенах домов стали рисовать «иконы» в честь «святой Джавелины». FGM-148 представляли как супероружие, панацею и главный уничтожитель российских танков.

Комплекс был принят на вооружение американской армией в 1996 году. По мнению разработчиков, он должен решить две ключевые проблемы «пехоты будущего».

Первая проблема — длительная подготовка к поражению цели. Чтобы оператор как можно меньше находился в зоне прямой видимости танка, Javelin оснастили ракетой с особой головкой самонаведения. С помощью оптического визора программа «рисует» контуры цели, координаты которой закладываются в память ракеты. Стрелок нажимает на кнопку и может уходить с позиции. Дальше система работает автономно.

Вторая проблема — гарантированность поражения цели. Для этого разработчики изменили траекторию полёта ракеты. Javelin сохранил возможность прямой атаки, но его фишкой стал подлёт к цели сверху и поражение танка в крышу.

На бумаге всё выглядело очень убедительно.

Восемь из 11 выстрелов — мимо

Согласно открытым данным, дальность FGM-148 может составлять до 5 км. Однако во внутренних документах компании-производителя Raytheon, которые оказались в распоряжении RT, максимальная дальность в два раза ниже — всего 2,5 км.

При этом Javelin уступает в дальности старым комплексам BGM-71 TOW образца 1970 года (она составляет 3,7 км) при сопоставимой мощности и даже тяжёлым миномётам. Удар миномётов, правда, слабее. Обратим внимание: TOW в 10—12 раз дешевле Javelin. По открытым данным, его цена составляет $45—50 тыс.

В опроснике из внутреннего документа Raytheon, который заполняли американские военные, прошедшие Ирак и Афганистан, указано, что примерно треть попыток выстрелить из Javelin «сопровождалась проблемами». Важно отметить, что речь идёт о подготовленных американских бойцах, которые изучали Javelin и тренировались на полигонах. Даже у них в боевых условиях возникли трудности.

В отчёте, составленном для Raytheon, утверждается, что эффективность Javelin «отличается от заявленной». Так, по результатам тестовых испытаний из 11 пусков FGM-148 по стационарной цели лишь три завершились её поражением.

По уровню эффективности этот ПТРК не слишком сильно превосходит результаты TOW, которые тоже нельзя назвать хорошими: два попадания в цель при 14 пусках.

Есть в отчёте и другие любопытные данные. В анализе, в частности, сказано, что выстрел в лоб российскому танку Т-80 с расстояния 150 м будет иметь «минимальный эффект».

В этой связи отмечается, что даже в армии США «отсутствует понимание дистанции огневого контакта». Проще говоря, американские солдаты не вполне понимают, с какой дистанции Javelin гарантированно поражает цель.

Источники RT в зоне проведения спецоперации на Украине также отмечают, что, вопреки публичным данным о дальности пуска FGM-148, украинские военные пытались применять комплекс на коротких дистанциях, неизбежно попадая в поле зрения экипажей танков. При этом били чаще всего не в крышу, а напрямую.

Особый украинский контекст

В июне аналитик The Washington Post Алекс Хортон опубликовал материал, в котором подверг сомнению возможности ВСУ в принципе эффективно применять это оружие.

После получения груза украинские военные роняли дорогостоящую электронику и ракеты, хранили FGM-148 в сырых помещениях, трясли контейнеры и разбивали оптику прицельных контейнеров (CLU), что исключало не только немедленное боевое применение Javelin, но и его включение как таковое.

Подавляющее большинство ракет, по сведениям источников RT, прибыло на Украину с разряженными аккумуляторами. Элементы питания встроены в корпус и необходимы для включения ПТРК, работы блока наведения и системы охлаждения головки самонаведения. Украинские военные в большинстве случаев оставляли ракеты лежать в полностью исправном, но непригодном для стрельбы виде — разряженными.

К тому же в комплекте с поставкой американских ракет не оказалось учебных модулей. Бойцам ВСУ приходилось учиться на боевых ракетах.

Сложность использования и хрупкость систем стали ключевыми причинами, по которым FGM-148 широко не применялись в бою. Вместо американских ракет ВСУ на постоянной основе предпочитали использовать советские РПГ-7, выстрелы для которых везли из нескольких европейских государств, включая Чехию и Болгарию.

По словам военного эксперта доктора военных наук Константина Сивкова, ВСУ не разобрались, как использовать Javelin.

«Это сложный комплекс. Он эффективен только при определённых обстоятельствах, и для его боевого применения необходимо выполнить ряд процедур. Заниматься его использованием может квалифицированная и подготовленная армия, а не такая, как украинская. При этом, в отличие от советских ПТРК, боевая часть ракеты этого комплекса обладает относительно слабой пробивающей способностью. По сути, ракета эффективна только при обстреле техники сверху, а поражать танки таким образом не всегда возможно», — отметил специалист в раз

«В сильную жару ракета часто даёт сбои. Если говорить в целом, то комплекс плохо показал себя», — резюмировал Сивков.

Армия,Статьи,Владимир Баранюк,Константин Сивков,
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