Россия перевезла оружие через турецкие проливы вопреки запрету

В конце июля из Сирии в Россию прибыло торговое судно «Спарта II», вероятно, перевозившее военную технику через турецкий пролив Босфор. Об этом сообщает Bloomberg.

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Источники агентства в правительстве США указали, что Вашингтон исходит из того, что Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов по Черному морю. К подобным выводам приходит и европейская разведка. «Спарта II» прибыла в Новороссийск из сирийского порта Тартус. На ее борту было как минимум 11 единиц военной техники.

Представитель Госдепартамента США направил запрос по этому вопросу турецкому правительству. Турецкий чиновник, знакомый с ситуацией, сказал, что торговое судно будет проверяться только в том случае, если будет заподозрено в правонарушении. Представитель Белого дома отказался комментировать, обсуждали ли США с турецкими официальными лицами сложившуюся ситуацию.

США и Евросоюз считают, что Россия уже не раз использовала торговые суда для перевозки военной техники по Черному морю, минуя запрет на проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы, введенный Турцией после начала спецоперации на Украине.