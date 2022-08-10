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1 час назад

«Калашников» начнёт выпускать дроны-камикадзе

Ferra.ru

Наши коллеги из Коммерсанта пообщались с нынешним главой «Калашникова» Аланом Лушниковым.

«Калашников» начнет выпускать дроны-камикадзе
Фото: КалашниковКалашников

В рамках беседы они выяснили, что концерн планирует заняться разработкой барражирующих боеприпасов, а также разведывательных беспилотников. Найдётся место и моделям-камикадзе.

Будущее военных действий, скорее всего, будет связано с противоборством систем, в которых используются физические, цифровые и радиоэлектронные средства борьбы. В этой связи мы, в свою очередь, считаем, что должны развивать нишу, которую уже заняли в тактическом звене: барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники. Алан Лушников

Вместе с тем он также добавил, что управляемые ракеты модели «Вихрь» имеют «колоссальные перспективы». И хоть подробностей о проекте президент предприятия пока не раскрыл, он всё же отметил, что концерн «занимается этим плотно и серьёзно».

Армия,Алан Лушников,
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