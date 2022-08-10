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52 минуты назад

Генсек ООН похватил Монголию за отказ от ядерного оружия

РИА "ФедералПресс"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с премьер-министром Монголии Батцецегом Батмунхом. На встрече Гутерриш заявил, что считает безъядерную Монголию примером для многих стран.

Генсек ООН похватил Монголию за отказ от ядерного оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы живем в мире, где впервые за последние десятилетия люди думают о том, что ядерная война вновь возможна. Есть только одно условие, при котором мы сможем быть абсолютно уверенным в том, что ядерная война не станет реальностью – это полное избавление от таких вооружений», – сказал Гутерриш.

Отдельную благодарность Гутерриш выразил военнослужащим Монголии, наполняющим миротворческий контингент ООН.

«Они нередко служат в сложнейших условиях, мужественно защищая гражданское население», – заявил чиновник.

Как уточняет пресс-служба Гутерриша, поездка стала частью его турне по Юго-Восточной Азии, начавшейся с визита в Японию.

В августе в Нью-Йорке прошла конференция по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия. Выступая на ней, Гутерриш заявил о максимальной ядерной угрозе миру со времен окончания холодной войны. Владимир Путин в своем обращении к собранию заявил, что ядерная война не должна быть развязна, поскольку в ней не может быть победителей.

Армия,Антониу Гутерриш,Владимир Путин,ООН,
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