Генсек ООН похватил Монголию за отказ от ядерного оружия

«Мы живем в мире, где впервые за последние десятилетия люди думают о том, что ядерная война вновь возможна. Есть только одно условие, при котором мы сможем быть абсолютно уверенным в том, что ядерная война не станет реальностью – это полное избавление от таких вооружений», – сказал Гутерриш.