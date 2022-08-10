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1 час назад

В США назвали срок начала использования ВС РФ "Охотника" в СВО

Газета.Ru

Тяжелые ударные беспилотники С-70 «Охотник» российские военные могут начать использовать в 2023 году, пишет американский военный портал 19FortyFive.

В США назвали срок начала использования ВС РФ "Охотника" в СВО
Фото: ОАКОАК

Отмечается, что «Охотник» относится к тому же классу аппаратов, что и Dassault nEUROn и Boeing Loyal Wingman. Беспилотник сможет расширить возможности пилотируемых истребителей.

С-70 выполнен по схеме «летающее крыло». Дрон могут оснастить двигателем АЛ-41Ф1 и двумя отсеками для управляемых и неуправляемых боеприпасов. Взлетная масса дрона может составить 20 тонн. В 2019 году «Охотник» совершил первый полет.

Ранее сообщалось, что «Охотник» выполнил в ходе испытаний стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав вооружения истребителя Су-57. Тестирование показало, что аппарат эффективно поражает ракетами малоразмерные замаскированные цели в различное время суток и при любых погодных условиях.

Армия,Верховный суд,Boeing,
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