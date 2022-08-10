В США назвали срок начала использования ВС РФ "Охотника" в СВО

Тяжелые ударные беспилотники С-70 «Охотник» российские военные могут начать использовать в 2023 году, пишет американский военный портал 19FortyFive.

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Отмечается, что «Охотник» относится к тому же классу аппаратов, что и Dassault nEUROn и Boeing Loyal Wingman. Беспилотник сможет расширить возможности пилотируемых истребителей.

С-70 выполнен по схеме «летающее крыло». Дрон могут оснастить двигателем АЛ-41Ф1 и двумя отсеками для управляемых и неуправляемых боеприпасов. Взлетная масса дрона может составить 20 тонн. В 2019 году «Охотник» совершил первый полет.