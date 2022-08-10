США поставили Украине системы оружия, которые эффективно показали себя в бою, и продолжат поставки. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в среду на пресс-конференции в Риге по итогам встречи со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
"Вы видели, что мы поставили некоторое число систем, которые очень и очень актуальны и эффективны в этой битве, и мы продолжим это делать", - отметил Остин.
О каких именно системах идет речь, министр не уточнил.
Во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Соединенные Штаты наладили стабильные поставки Украине снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, передано уже "множество сотен" таких боеприпасов. Кол уточнил, что Вашингтон не видит необходимости расширять поставки Киеву самих пусковых установок HIMARS.