Глава Пентагона пообещал помогать Украине оружием сколько потребуется

«США оказывали значительную помощь безопасности Украины. Но мы в ряду почти 50 стран, которые вместе работают над тем, чтобы найти ресурсы, продолжить оказывать поддержку. Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику <...> Мы будем делать это, сколько потребуется», - приводит РИА Новости слова Остина.