Кадыров сообщил о взятии под контроль завода "Кнауф" в Соледаре

Бойцы спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции Луганской Народной Республики взяли под контроль завод "Кнауф" в Соледаре. Об этом в среду сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"И. о. командира спецназа "Ахмат" Ахмед "Комбат" Сайдарханов, докладывает, что территория предприятия зачищена от бандеровских элементов. Это очередное прекрасное достижение наших бойцов. Ранее они уже отлично себя проявили на луганском направлении, освободив от нацистских оккупантов 36 населенных пунктов, включая четыре города", - написал Кадыров.
Он также рассказал, что в Чечне подготовлены дополнительные отряды спецподразделений для участия в спецоперации.
"На данный момент из Чеченской Республики готовы к отправке 9 тысяч прекрасно подготовленных бойцов. Еще 10 тысяч воинов находятся в резерве и ждут своего часа. Они готовы провести любую работу до полного разгрома нацистов на Украине", - добавил глава Чечни.