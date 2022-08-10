Кадыров сообщил о взятии под контроль завода "Кнауф" в Соледаре

"На данный момент из Чеченской Республики готовы к отправке 9 тысяч прекрасно подготовленных бойцов. Еще 10 тысяч воинов находятся в резерве и ждут своего часа. Они готовы провести любую работу до полного разгрома нацистов на Украине", - добавил глава Чечни.