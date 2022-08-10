Российские «Рапторы» модернизируют

Российские катера проекта 03160 «Раптор» модернизируют с учетом опыта специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости на судостроительном заводе «Пелла».

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«По результатам применения данных катеров в ходе специальной военной операции в текущем году было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера», — сказал собеседник на верфи.

По его словам, «верфью в условиях ограничительных мер со стороны иностранных государств проведена работа по импортозамещению пропульсивного комплекса».

В июле «Российская газета» со ссылкой на блог bmpd в LiveJournal написала, что в ходе репетиции главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге заметили модернизированный патрульный катер проекта 03160 «Раптор» с мортирами комплекса активной защиты «Афганит» танка Т-14 «Армата».