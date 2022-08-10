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36 минут назад

«Калашников» раскрыл особенности применения «Куб-БЛА» и «Ланцета»

Lenta.ru

Российские беспилотники «Куб-БЛА» и «Ланцет» в ходе спецоперации России на Украине показывают себя с лучшей стороны, однако высказываться об оценках техники должно Минобороны России. Особенности применения этих бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) в интервью «Ъ» раскрыл президент «Калашникова» Алан Лушников.

«Калашников» раскрыл особенности применения «Куб-БЛА» и «Ланцета»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель напомнил, что «Куб-БЛА» не предназначен для работы по движущимся целям.

«В него вводится координата цели, по GPS/ГЛОНАСС, и боеприпас туда по спутнику прилетает. Соответственно, когда цель уехала, сместилась — он прилетит на то место, которое она покинула, в точку на карте», — сказал президент группы компаний.

По словам Лушникова, «Ланцет» наводится оператором и эффективно применяется «по стационарным целям, а не по движущимся, что связано с техническими особенностями его работы».

«И это не недостаток, а особенность применения. Не нужно палить из винтовки по танку. Она не для этого предназначена. Так же и здесь, системы наведения предназначены для поражения определенного типа целей», — заметил руководитель.

Также президент «Калашникова» подтвердил, что концерн намерен разрабатывать барражирующие боеприпасы и разведывательные беспилотники.

В июле РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщили, что Вооруженные силы России в рамках спецоперации на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Армия,Алан Лушников,Минобороны России,
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