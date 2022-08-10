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42 минуты назад

Двое американских солдат погибли на учениях

Lenta.ruиещё 1

Два солдата армии США погибли во время учений на горе Йона на севере штата Джорджия. Об этом сообщает телеканал Fox.

Двое американских солдат погибли на учениях
Фото: ReutersReuters

Погибшие американские военнослужащие, имена которых пока не разглашаются, проходили учебную программу в Центре передового опыта маневрирования. Еще трое военных получили ранения, они доставлены в районный госпиталь.

Подробности происшествия не разглашаются, однако известно, что причиной трагедии стали неблагоприятные погодные условия. Национальная метеорологическая служба предупреждала о вероятности грозы, сильного ветра и выпадении града.

В июле в том же штате погиб сержант Майкл Д. Кларк. Он был убит ударом молнии. В результате происшествия также пострадали девять человек.

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