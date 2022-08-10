В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
54 минуты назад

В Китае назвали главный военный козырь Путина против США

Lenta.ru

Российский президент Владимир Путин продемонстрировал США свой военный козырь, и его сообщение должно заставить американцев занервничать, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

В Китае назвали главный военный козырь Путина против США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о российской гиперзвуковой ракете «Циркон», которую в Китае назвали главным козырем Москвы против США. «Россия показала "меч", и Путин напрямую "обнажил" свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон"», — пишет автор. По мнению китайских журналистов, гиперзвуковая ракета является «убийственным» оружием российской армии, не имеющим аналогов в мире. Они напомнили, что ни одна армия пока не придумала систем, способных перехватить ракету, летящую со скоростью до 9 Махов.

Дальность полета «Циркона» составляет тысячу километров, уточнил автор. По мнению китайских специалистов, если российские военные развернут в нейтральных водах в 400 километрах от берега США подлодки, оснащенные ракетой, то «Циркон» легко «дотянется» до американской столицы. На то, чтобы ударить по Вашингтону и уничтожить объекты, потребуется всего четыре минуты, уточнило издание.

Ранее речь Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в армию России вызвала панику во всей Великобритании. 31 июля, выступая в Петербурге, российский лидер анонсировал поставку гиперзвуковых ракетных комплексов в Вооруженные силы России (ВС РФ) в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который заступит на боевое дежурство с «грозным оружием», станет фрегат «Адмирал Горшков».

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители