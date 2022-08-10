В МИД РФ раскрыли мотивы Киева при обстрелах Запорожской АЭС

Обстреливая Запорожскую АЭС, Украина надеется привлечь западные деньги и оружие, а также пытается запугать обслуживающий персонал электростанции для создания проблем в ее работе. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.

Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Константин Михальчевский, РИА Новости

Выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Вишневецкий указал на то, что Киев заявляет, что российские Вооруженные силы «сами себя обстреливают» на АЭС, однако ни разу так толком и не объяснил, зачем это нужно. В то же время у Украины на это есть серьезные мотивы, отметил он.

«Почему это делается сейчас? Потому что проходит Обзорная конференция ДНЯО, и внимание к ней - пристальное… Мир следит за нашей работой - нужно привлечь к себе внимание, которое начинает явно ослабевать», - цитирует его РИА Новости.

Вишневецкий подчеркнул, что украинскому режиму нужны деньги и оружие, а получить их в Киеве надеются, привлекая таким образом внимание международного сообщества. Кроме того, украинская сторона занимается «откровенным терроризмом», обстреливая не только АЭС, но и город Энергодар, где проживает персонал станции, отметил он.

«Очевидно, что они хотят запугать людей там, чтобы они не выходили на работу и чтобы были созданы проблемы в работе Запорожской АЭС», - заключил Вишневецкий.