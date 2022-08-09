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34 минуты назад

Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

News.ru

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал протоколы о ратификации в США договоренностей о приеме в НАТО Финляндии и Швеции, передает ТАСС с церемонии в Белом доме.

США призывают всех союзников по НАТО как можно скорее одобрить вступление Финляндии и Швеции в Альянс, — сказал американский лидер.

США стали 23 страной из 30, ратифицировавшей вступление стран в Североатлантический альянс. По данным на 9 августа, заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция.

Швеция и Финляндии до начала 2022 года сохраняли нейтралитет, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в НАТО.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила благодарность США за одобрение сенатом страны резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции в НАТО.

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