Силы Народной милиции Луганской народной республики полностью контролируют территорию завода Knauf Gips на юго-востоке города Соледар в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

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Он отметил, что ситуацию на заводе под контроль взяли военнослужащие подразделения шестого Казачьего полка. На данный момент, по словам Киселева, столкновения идут на прилегающих к Knauf Gips улицах Соледара.

Ранее о взятии союзными войсками завода под контроль у себя в Telegram-канале также сообщал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он подчеркивал, что спецоперация по освобождению Донбасса проходит в «штатном режиме», назвав результаты военнослужащих «весьма впечатляющими».