В МВД ЛНР сообщили о полном контроле завода Knauf в Соледаре

Силы Народной милиции Луганской народной республики полностью контролируют территорию завода Knauf Gips на юго-востоке города Соледар в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
Он отметил, что ситуацию на заводе под контроль взяли военнослужащие подразделения шестого Казачьего полка. На данный момент, по словам Киселева, столкновения идут на прилегающих к Knauf Gips улицах Соледара.
Ранее о взятии союзными войсками завода под контроль у себя в Telegram-канале также сообщал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он подчеркивал, что спецоперация по освобождению Донбасса проходит в «штатном режиме», назвав результаты военнослужащих «весьма впечатляющими».
Напомним, что о начале наступления российских войск совместно с силами ДНР и ЛНР в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки Минобороны РФ сообщало 4 августа.