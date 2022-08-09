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28 минут назад

В МВД ЛНР сообщили о полном контроле завода Knauf в Соледаре

Елена Прошина

Силы Народной милиции Луганской народной республики полностью контролируют территорию завода Knauf Gips на юго-востоке города Соледар в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

В МВД ЛНР сообщили о полном контроле завода Knauf в Соледаре
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что ситуацию на заводе под контроль взяли военнослужащие подразделения шестого Казачьего полка. На данный момент, по словам Киселева, столкновения идут на прилегающих к Knauf Gips улицах Соледара.

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Ранее о взятии союзными войсками завода под контроль у себя в Telegram-канале также сообщал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он подчеркивал, что спецоперация по освобождению Донбасса проходит в «штатном режиме», назвав результаты военнослужащих «весьма впечатляющими».

Напомним, что о начале наступления российских войск совместно с силами ДНР и ЛНР в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки Минобороны РФ сообщало 4 августа.

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