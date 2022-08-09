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23 минуты назад

Россия и Украина в пятый раз обменялись телами погибших

Газета.Ru

Россия и Украина в пятый раз обменялись телами погибших военнослужащих, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Россия и Украина в пятый раз обменялись телами погибших
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным украинского ведомства, Киеву удалось вернуть 17 тел своих военных. При этом не уточняется, сколько тел Украина передала России. Место обмена также не раскрывается.

Российская сторона об обмене пока не сообщала.

Предыдущий обмен состоялся 19 июля в формате 45 на 45. До этого обмены происходили 4, 14 и 28 июня.

Оба государства не раскрывают информацию о жертвах среди военнослужащих. Минобороны России 25 марта сообщало, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб 1351 человек и 3825 получили ранения.

Как сообщало российское военное ведомство в начале августа, более 80% военных, вернувшихся из плена ВСУ, подверглись физическому насилию.

Армия,Минобороны России,Коммерсант,
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