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34 минуты назад

Россия передала Мали штурмовики и вертолеты

Елена Прошина

В ходе официальной церемонии Россия передала Мали несколько военных самолётов и вертолётов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия передала Мали штурмовики и вертолеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что Мали получила истребители типа L-39 и Су-25, тактические транспортные самолеты CASA C-295, а также вертолеты Ми-24П и Ми-8. Передача произошла в президентском павильоне международного аэропорта в столице страны Бамако.

«Должен сказать, что сегодняшняя церемония является исторической по своей природе, качеству, а также компонентам того, что вы мне передаете, из чего мы выставляем только часть, а остальное, конечно же, задействовано в операциях в момент проведения этой церемонии... Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией», – заявил в ходе церемонии министр обороны Мали полковник Садио Камара.

Напомним, что ранее власти Мали заявили, что «поддерживаемые Западом» офицеры пытались совершить государственный переворот.

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