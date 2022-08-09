Россия передала Мали штурмовики и вертолеты

В ходе официальной церемонии Россия передала Мали несколько военных самолётов и вертолётов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что Мали получила истребители типа L-39 и Су-25, тактические транспортные самолеты CASA C-295, а также вертолеты Ми-24П и Ми-8. Передача произошла в президентском павильоне международного аэропорта в столице страны Бамако.
«Должен сказать, что сегодняшняя церемония является исторической по своей природе, качеству, а также компонентам того, что вы мне передаете, из чего мы выставляем только часть, а остальное, конечно же, задействовано в операциях в момент проведения этой церемонии... Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией», – заявил в ходе церемонии министр обороны Мали полковник Садио Камара.
Напомним, что ранее власти Мали заявили, что «поддерживаемые Западом» офицеры пытались совершить государственный переворот.