Названы сроки запуска производства Bayraktar на Украине

Украинский посол в Турции Василий Боднар допустил, что производство турецких беспилотников Bayraktar начнется на Украине до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир украинского телемарафона.

По словам дипломата, подготовительные работы для строительства завода уже начались.

«Есть некоторые нюансы с завозом некоторого оборудования и подбором компании для строительства», - подчеркнул он.

Боднар отметил, что на строительство завода уйдет несколько месяцев.

Ранее Боднар сообщил, что украинское правительство утвердило двустороннее соглашение о производстве Bayraktar на территории страны. Теперь документ должен ратифицировать парламент.

По словам посла, владелец Bayraktar уже зарегистрировал компанию на Украине. Она купила земельный участок под завод. На предприятии планируют использовать комплектующие украинского производства - двигатели, запчасти и колеса.