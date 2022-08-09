Разведчик ЛНР рассказал о боях с ВСУ в Соледаре

Со слов бойцов, украинские военные минируют подступы к городу, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Украинские силы ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, мешают работе беспилотников, используя средства радиоэлектронной борьбы. В окрестностях города расположено несколько крупных соляных рудников, которые украинские боевики используют в качестве укрытий. Огневую поддержку частям союзных сил в наступлении оказывает бронетехника.

«Сейчас «отработал» наш танк для прикрытия пехоты в районе Соледара, где наши бойцы зачищают улицы. «Отработал», как было слышно по рации, успешно», – пояснил разведчик.

В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.