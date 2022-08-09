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19 минут назад

Российские военные провели тренировку на БМП-3 в Китае

Газета.Ru

Российские военные, участники конкурса «Суворовский натиск» АрМИ-2022 провели тренировку на БМП-3 и ZBD-86A в Корле на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, сообщается на сайте Минобороны России.

Российские военные провели тренировку на БМП-3 в Китае
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что механики-водители боевых машин преодолели 11 препятствий: заграждение, брод, курган, противотанковый ров, колейный мост.

«Климатические условия тут сильно отличаются от России и от мест, где мы тренировались. Но команда держится бодро. Все настроены лишь на победу. Борьба будет честной», — сказал руководитель российской команды подполковник Алексей Черепнин.

Он отметил, что тренировка прошла качественно, все механики-водители справились с задачей быстро и без ошибок, преодолев все препятствия. В состав российской команды вошли лучшие экипажи БМП – победители и призеры всеармейских этапов соревнований – курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

Ранее американские военные получили новые машины наведения и корректировки артиллерийского огня M7A4 BFIST на шасси боевой машины пехоты (БМП) Bradley.

Ранее российская корпорация «Уралвагонзавод» поставила Министерству обороны России партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К с огневой мощью как у боевой машины пехоты. Данная техника, переданная российскому ведомству, уже прошла виды ходовых и огневых испытаний. Контроль велся со стороны представителей МО.

Армия,Минобороны России,Уралвагонзавод,
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