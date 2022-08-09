Российские военные провели тренировку на БМП-3 в Китае

Российские военные, участники конкурса «Суворовский натиск» АрМИ-2022 провели тренировку на БМП-3 и ZBD-86A в Корле на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, сообщается на сайте Минобороны России.
Отмечается, что механики-водители боевых машин преодолели 11 препятствий: заграждение, брод, курган, противотанковый ров, колейный мост.
«Климатические условия тут сильно отличаются от России и от мест, где мы тренировались. Но команда держится бодро. Все настроены лишь на победу. Борьба будет честной», — сказал руководитель российской команды подполковник Алексей Черепнин.
Он отметил, что тренировка прошла качественно, все механики-водители справились с задачей быстро и без ошибок, преодолев все препятствия. В состав российской команды вошли лучшие экипажи БМП – победители и призеры всеармейских этапов соревнований – курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.
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