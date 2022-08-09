День ВВС России в 2022 году: число, мероприятия, история праздника

День Военно-воздушных сил России в 2022 году, как и всегда, отмечается 12 августа. Рассказываем подробно, что это за праздник, какая у него история и традиции.

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История праздника

Видео дня

День Военно-воздушных сил (ВВС) России входит в число профессиональных праздников и памятных дней. Он установлен указом президента Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Отмечается День Военно-воздушных сил России каждый год 12 августа.

Кроме того, ежегодно 12 августа в стране празднуют День Воздушно-космических сил Российской Федерации, созданных в 2015 году.

До мая 2006 года в стране отмечали День Воздушного флота России. У этого праздника не было фиксированной даты. Он отмечался в третье воскресенье августа. День Воздушного флота России праздновался в соответствии с указом прежнего президента Бориса Ельцина от 29 августа 1997 года.

Еще раньше, в СССР существовал такой праздник, как День авиации. Он отмечался 18 августа.

Дата 12 августа выбрана для Дня ВВС неслучайно. В этот день в 1912 году был образован штат Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Империи. Часть возглавил генерал-майор Михаил Шишкевич. Принято считать 12 августа 1912 года датой создания российской военной авиации.

Традиции

В российских городах, где находятся базы ВВС, по случаю праздника проводятся различные мероприятия — парады, марши, демонстрации летной техники. На аэродромах в этот день можно увидеть авиашоу. Руководство Министерства обороны поздравляет летчиков с профессиональным праздником и вручает им награды. По телевидению в этот день можно увидеть фильмы и передачи о военной авиации, пишет my-calend.ru.

Военные летчики свой профессиональный праздник, как правило, проводят на аэродроме. Они участвуют в торжественных построениях, выполняют учебные полеты, проводят встречи с ветеранами, пишет voinskaya-chast.ru.

ТАСС

Что такое Военно-воздушные силы России

ВВС — род сил в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации. Включает в себя авиацию, радиотехнические и зенитные ракетные войска, специальные войска (инженерные, разведывательные, топогеодезические, воздухоплавательные и пр.), воинские части и ряд других организаций. Авиация в составе ВВС делится на дальнюю, армейскую, оперативно-тактическую и военно-транспортную.

Задача Военно-воздушных сил — отражение агрессии в воздушно-космической сфере. ВВС защищают от ударов с воздуха административные центры, объекты инфраструктуры и экономики, военные пункты управления, группировки войск. Это род сил также способен атаковать войска и объекты противника, используя обычные. высокоточные и ядерные средства поражения.

В 2015 году ВВС были объединены с Войсками воздушно-космической обороны в новый вид Вооруженных сил Российской Федерации — Воздушно-космические силы.