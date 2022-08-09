Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ под Винницей

За минувшие сутки российские военные уничтожили заглубленный командный пункт Воздушных сил Украины в Винницкой области. Об этом заявил журналистам во вторник, 9 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Пресс-служба Минобороны РФ

В ведомстве уточнили, что цель была поражена ударами высокоточных ракет воздушного базирования большой дальности в районе населенного пункта Вороновица под Винницей.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские военные нанесли удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области.

В Минобороны подчеркнули, что в период с 8 июля по 5 августа на Украине удалось уничтожить 335 иностранных наемников, в том числе 21 из США.