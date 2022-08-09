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25 минут назад

Российские системы ПВО сбили 17 украинских снарядов HIMARS

Lenta.ru

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 9 августа, журналистам сообщило Минобороны России.

Российские системы ПВО сбили 17 украинских снарядов HIMARS
Фото: Beaux Hebert / globallookpress.comBeaux Hebert / globallookpress.com

Уточняется, что снаряды были перехвачены в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области.

Кроме того, добавили в ведомстве, системы ПВО сбили три украинских беспилотника в районах железнодорожной станции Рутченково и села Моспаново.

Армия,Минобороны России,
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