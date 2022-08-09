Российские системы ПВО сбили 17 украинских снарядов HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 9 августа, журналистам сообщило Минобороны России.

Фото: Beaux Hebert / globallookpress.com Beaux Hebert / globallookpress.com

Уточняется, что снаряды были перехвачены в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области.