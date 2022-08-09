В Минобороны рассказали об уничтожении наемников в рядах ВСУ

За четыре недели число наемников в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ) сократилось на 551 человека, с 2741 до 2190. Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters Serhii Nuzhnenko / Reuters

По словам Конашенкова, число прибывающих на Украину наемников не перекрывает число потерь в их формированиях.

«За указанный период достоверно подтверждено уничтожение трехсот тридцати пяти иностранных боевиков. Еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины (...) При этом за прошедшие недели на Украину прибыло еще 175 "солдат удачи"», — заявил представитель военного ведомства.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по базам наемников и «Черной сотни» на Украине и в Донецкой народной республике (ДНР).