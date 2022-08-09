В Минобороны предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

Мир ждет глобальная техногенная катастрофа, если обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины не прекратятся. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

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Ранее украинская артиллерия нанесла удары по электростанции и повредила высоковольтную линию. Персонал АЭС был вынужден снизить мощность двух энергоблоков.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что эту атаку со стороны украинской стороны стоит расценивать как акт ядерного терроризма. Он выразил уверенность, что Киев намерен создать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях.

До этого начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что авария на Запорожской АЭС обернется страшными последствиями для всего мира. По его словам, масштабы радиоактивного заражения превысят показатели после катастроф на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.