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35 минут назад

В Минобороны предупредили о страшной катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

Елена Прошина

Мир ждет глобальная техногенная катастрофа, если обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины не прекратятся. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

В Минобороны предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС
Фото: ТАССТАСС

Ранее украинская артиллерия нанесла удары по электростанции и повредила высоковольтную линию. Персонал АЭС был вынужден снизить мощность двух энергоблоков.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что эту атаку со стороны украинской стороны стоит расценивать как акт ядерного терроризма. Он выразил уверенность, что Киев намерен создать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях.

До этого начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что авария на Запорожской АЭС обернется страшными последствиями для всего мира. По его словам, масштабы радиоактивного заражения превысят показатели после катастроф на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

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Он также добавил, что в негативном сценарии развития событий зона радиационного заражения составит более 5,3 тысячи квадратных километров. Она затронет приграничные районы РФ, Болгарии, Румынии, Белоруссии и многие области Украины.

Армия,Политика,Михаил Мизинцев,Игорь Конашенков,Минобороны России,НЦУО РФ,ООН,
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