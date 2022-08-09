Пентагон подтвердил отправку на Украину ракет AGM-88 HARM

Пентагон передал Украине партию противорадиолокационных ракет AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM). Отправку оружия подтвердил заместитель министра обороны США Колин Каль. Об этом сообщает The Drive.

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Количество переданных Киеву ракет, предназначенных для уничтожения радаров, не называется. Отмечается, что передача AGM-88 HARM украинской стороне началась не в рамках последнего пакета военной помощи, а ранее.

По словам Каля, это оружие предназначено для запуска с самолета, а не наземной установки. Издание допускает, что с этой целью AGM-88 HARM могли быть адаптированы для запуска с истребителей советского производства.

Также The Drive не исключает, что Вашингтон передал Киеву советские противорадиолокационные ракеты Х-31 или Х-58, которые совместимы с оставшимися у Украины боевыми самолетами.