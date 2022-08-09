Кадыров сообщил о продвижении вглубь территории Украины

Силы союзных войск установили контроль над территориями завода Knauf в Соледаре. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, российские военнослужащие постепенно продвигаются вглубь территории Украины. Кадыров пишет, что украинские солдаты вынуждены отступать и покидать свои укрепленные позиции. Он выразил уверенность, что вскоре российские войска установят контроль и над Донецкой Народной Республикой.

Кадыров пояснил, что о положении дел в Донбассе ему рассказал исполняющий обязанности командира спецназа «Ахмат» по видеосвязи. Он сообщил главе Чечни о взятии завода Knauf в Соледаре. В то же время отряд специального назначения «Ахмат» вместе со вторым корпусом народной милиции ЛНР сражаются с остатками украинской армии на территории ЛНР.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание героя Луганской Народной Республики. Эту награду ему вручил лично глава ЛНР Леонид Пасечник.