Кадыров сообщил о продвижении вглубь территории Украины

Силы союзных войск установили контроль над территориями завода Knauf в Соледаре. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
Как говорится в сообщении, российские военнослужащие постепенно продвигаются вглубь территории Украины. Кадыров пишет, что украинские солдаты вынуждены отступать и покидать свои укрепленные позиции. Он выразил уверенность, что вскоре российские войска установят контроль и над Донецкой Народной Республикой.
Кадыров пояснил, что о положении дел в Донбассе ему рассказал исполняющий обязанности командира спецназа «Ахмат» по видеосвязи. Он сообщил главе Чечни о взятии завода Knauf в Соледаре. В то же время отряд специального назначения «Ахмат» вместе со вторым корпусом народной милиции ЛНР сражаются с остатками украинской армии на территории ЛНР.
Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание героя Луганской Народной Республики. Эту награду ему вручил лично глава ЛНР Леонид Пасечник.
На церемонии вручения глава ЛНР произнес слова благодарности всем жителям Чечни за оказанную помощь в противостоянии украинской армии. По его словам, объединенные силы военнослужащих ЛНР и чеченских бойцов смогут одолеть «украинских фашистов».