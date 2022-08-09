США перестанут поставлять на Украину РСЗО HIMARS

США предоставили Украине достаточное количество реактивных систем залпового огня HIMARS. Такое заявление сделал заместитель главы Пентагона Колин Каль, передает РИА Новости.

Фото: U.S. Department of Defense U.S. Department of Defense

Он сообщил, что в сумме Украина получит 22 установки подобного типа — 16 уже прислали США, три идентичных системы M270 передала Великобритания, и еще три отправит Германия.

Каль подчеркнул, что у Киева все в порядке с количеством реактивных систем залпового огня. По этой причине западным странам следует сосредоточиться на обеспечении устойчивых поставок.

Отмечается, что последний пакет военной помощи Киеву от США подразумевал отправку дополнительных боеприпасов для HIMARS, но сами системы поставлять не планируется.

На фоне продолжающегося военного конфликта России и Украины Запад продолжает предоставлять Украине военную помощь. В июле Вашингтон объявил новый пакет военной помощи Киеву на сумму порядка 820 миллионов долларов.