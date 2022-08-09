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11 минут назад

США перестанут поставлять на Украину РСЗО HIMARS

Елена Прошина

США предоставили Украине достаточное количество реактивных систем залпового огня HIMARS. Такое заявление сделал заместитель главы Пентагона Колин Каль, передает РИА Новости.

США перестанут поставлять на Украину РСЗО HIMARS
Фото: U.S. Department of DefenseU.S. Department of Defense

Он сообщил, что в сумме Украина получит 22 установки подобного типа — 16 уже прислали США, три идентичных системы M270 передала Великобритания, и еще три отправит Германия.

Каль подчеркнул, что у Киева все в порядке с количеством реактивных систем залпового огня. По этой причине западным странам следует сосредоточиться на обеспечении устойчивых поставок.

США передадут Киеву ЗРК NASAMS

Отмечается, что последний пакет военной помощи Киеву от США подразумевал отправку дополнительных боеприпасов для HIMARS, но сами системы поставлять не планируется.

На фоне продолжающегося военного конфликта России и Украины Запад продолжает предоставлять Украине военную помощь. В июле Вашингтон объявил новый пакет военной помощи Киеву на сумму порядка 820 миллионов долларов.

При этом Москва неоднократно критиковала подобные действия, считая, что поставки вооружения способствуют затягиванию боевых действий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия западных стран негативно сказываются на процессе российско-украинских переговоров и в целом лишь накаляют обстановку.

Армия,Дмитрий Песков,Пентагон,
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