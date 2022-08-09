Самолеты "ядерной триады" подняты на учения

Стратегические бомбардировщики и ракетоносцы Ту-160, Ту-95мс и Ту-22м3, которые входят в "ядерную триаду" стратегических ядерных сил, задействованы в летно-тактическом учении Энгельсского соединения дальней авиации в Калужской, Мурманской и Саратовской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Маневрами будет руководить командующий Дальней авиации генерал-лейтенанта Сергей Кобылаш.

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В ходу учения экипажи самолетов отработают воздушное патрулирование в заданном районе, полетные задания по маршруту в различных метеорологических условиях, а также выполнят практические пуски крылатых ракет по установленным полигонам. Кроме того, подразделения обеспечения авиационных полков выполнят нормативы по развертыванию оперативных групп и запасных командных пунктов, инженерному оборудованию и маскировке позиций для работы в полевых условиях.

"Особое внимание будет уделяться временным показателям затраченным батальоном аэродромно-технического обеспечения на выполнения поставленной задачи. по оперативному восстановлению летного поля в случаи его разрушения диверсионными группами противника", - сообщает Минобороны.