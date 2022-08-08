В Сирии предотвратили попытку прорыва террористов из зоны деэскалации

Сирийские военные предотвратили попытку прорыва группы террористов из зоны деэскалации Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров. Его цитирует РИА Новости.

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«Сегодня с 06:40 по 07:10 военнослужащими Сирийской арабской армии была предотвращена попытка прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан — Джубас», — рассказал он входе брифинга.

Уточняется, что в результате боестолкновения три боевика ликвидированы, один военнослужащий сирийской армии погиб.

По данным ЦПВС, боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации: три — в провинции Алеппо и один — в провинции Идлиб.