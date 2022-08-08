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9 минут назад

В США ответили на вопрос о поставках F-16 Украине

Елена Прошина

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что поставки американских истребителей F-16 Украине не входят в ближайшую перспективу. Об этом сообщает ТАСС.

В США ответили на вопрос о поставках F-16 Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, окончательное решение по этому вопросу ещё не готово.

«Не является непостижимым то, что в будущем западные летательные аппараты могли бы стать частью комбинации», – уточнил Кол.

Политик также заметил, что о передаче Киеву военных самолетов в ближайшее время речь не идет в любом случае. По его словам, приоритет Вашингтона состоит в том, чтобы направлять украинской стороне «то, что уместно в текущих боевых действиях».

«Мы концентрируем внимание на этих средствах, а не на том, что может быть поставлено через год, два, три года и так далее», – ответил Колин Кол на прямой вопрос о поставках истребителей F-16.

Напомним, что ранее обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что власти США начали «по-другому» помогать Украине.

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