В США ответили на вопрос о поставках F-16 Украине

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что поставки американских истребителей F-16 Украине не входят в ближайшую перспективу. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, окончательное решение по этому вопросу ещё не готово.
«Не является непостижимым то, что в будущем западные летательные аппараты могли бы стать частью комбинации», – уточнил Кол.
Политик также заметил, что о передаче Киеву военных самолетов в ближайшее время речь не идет в любом случае. По его словам, приоритет Вашингтона состоит в том, чтобы направлять украинской стороне «то, что уместно в текущих боевых действиях».
«Мы концентрируем внимание на этих средствах, а не на том, что может быть поставлено через год, два, три года и так далее», – ответил Колин Кол на прямой вопрос о поставках истребителей F-16.
Напомним, что ранее обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что власти США начали «по-другому» помогать Украине.