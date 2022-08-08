В опознавательную зону ПВО Тайваня зашел 21 китайский самолет

Оборонное ведомство Тайваня сообщило о том, что Китай направил к острову 21 военный самолет и 13 военных кораблей. Об этом пишет РИА «Новости».

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В свою очередь, Тайвань развернул зенитно-ракетные комплексы и отправил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией. Уточняется, что всего удалось распознать шесть истребителей J-11, четыре J-16, восемь Су-30, два истребителя-бомбардировщика Xian JH-7, а также один противолодочный вертолет KA-28 ASW. Как отмечает ведомство, за последнее время, Тайвань зафиксировал активность в общей сложности 39 военных самолетов Китая.

Кроме того, Народно-освободительная армия Китая сообщила о том, что продолжает учения вокруг Тайваня. При этом приоритетное внимание военных уделено отработке совместных противолодочных и морских десантных операций.