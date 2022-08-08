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36 минут назад

ФСБ РФ сообщила о напряженной обстановке на границе Армении и Ирана

Газета.Ru

Напряженная оперативная обстановка наблюдается на государственной границе Армении и Ирана. Об этом заявили Общественному каналу Армении в Пограничном управлении ФСБ России в Республике Армения.

ФСБ сообщила о напряженной обстановке на границе Армении и Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве пояснили, что повышению напряженности способствовало увеличение попыток незаконного перемещения тяжелых наркотиков и психотропных веществ из Ирана в Армению, а также случаи нарушения государственной границы представителями экстремистских и террористических организаций. Так, в прошлом году на участке Мегринского погранотряда российские пограничники задержали двух боевиков с оружием, гранатами и большим количеством боеприпасов, следовавших из Ирана, добавили в ФСБ РФ.

«По согласованию с Правительством, Службой национальной безопасности и другими компетентными органами Армении с начала текущего года установлен ряд оборудованных постов несения службы пограничных нарядов для осуществления выборочных <...> проверочных мероприятий в отношении лиц и транспортных средств на предмет выявления, предупреждения и пресечения фактов контрабанды, организации незаконной миграции и других правонарушений», — рассказали в ведомстве, комментируя сообщения местных СМИ о КПП на участке Мегри — Агарак на юге страны.

Ранее сообщалось об общей численности представителей российских военных структур в Карабахе, которое оценивается в три тысячи человек – с учетом подразделений Росгвардии, МЧС и пограничников. Последние в самом Нагорном Карабахе не находятся, но контролируют «коридоры» со стороны Армении.

Армия,Росгвардия,ФСБ,
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